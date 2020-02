Londra, condannato medico che abusava di malate di cancro (Di sabato 8 febbraio 2020) È stato condannato a tre ergastoli il medico maniaco che a Londra aveva abusato di pazienti malate di cancro. Per lui previsto obbligo della cella minima per 15 anni. Londra, tre ergastoli per medico maniaco A Londra è stato condannato il medico-maniaco che aveva abusato di ben 23 pazienti malate terminali di cancro. L’uomo, infatti, in questi anni, avrebbe ingannato pazienti malate e non, consogliando loro pratiche illegali e totalmente inutili dal punto di vista medico, con procedure terapeutiche davvero bizzarre. Il 50enne Manish Shah, medico di base nella capitale britannica è stato giudicato colpevole dalla corte londinese di Old Bailey di ben 90 episodi di molestie commesse fra il 2009 e il 2013, tra cui compare anche una 15enne e una 22enne. L’uomo sconterà un minimo di 15 anni in cella. Meaestro dell’inganno Il giudice estensore nel leggere il verdetto ha ... notizie

infoitestero : Tre persone accoltellate a Londra. L'attentatore era stato condannato per terrorismo - Ss51202463 : RT @universumvici: Attentatore di Londra condannato a piede libero. Julian Assange al 41 bis senza prove. Lo stato di diritto in Occidente.… -