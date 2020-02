Lodi, incidente ferroviario: indagati 5 operai. FdS: nessuna responsabilità (Di sabato 8 febbraio 2020) Per il disastro ferroviario di Lodi, Ferrovie dello Stato non si assume nessuna responsabilità. La compagnia assicura che negli ultimi anni sono aumentati gli investimenti realizzati per la sicurezza ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana, partecipata al 100% da FdS. Nel registro degli indagati sono stati iscritti 5 operai di RFI che erano al lavoro sullo scambio tra mercoledì e giovedì notte. incidente Frecciarossa a Lodi: indagati 5 operai I 5 operai, al lavoro sullo scambio fino ad un’ora prima dell’incidente, sono indagati per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. Domenico Chiaro, procuratore di Lodi, procede con un atto dovuto, dato che il Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer deve svolgere esami irripetibili sui binari e sullo scambio che ha innescato il disastro. A questi esami dovranno partecipare le difese delle parti ... thesocialpost

emergenzavvf : #Lodi #6febbraio aggiornamento ore 8:30, incidente ferroviario: deceduti i due macchinisti, 28 i feriti. Prosegue i… - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - emergenzavvf : #Lodi #6febbraio aggiornamento ore 12:15, nelle immagini la ricognizione effettuata dai droni dei #vigilidelfuoco s… -