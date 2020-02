Livia Firth, un nuovo docu-film sull’estrazione sostenibile dei diamanti (Di sabato 8 febbraio 2020) «The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»«The Diamonds of Botswana»Dopo aver lavorato insieme in The True Cost, consacrato da Hollywood Reporter come uno dei documentari di moda più influenti dell’ultimo decenni , Livia Firth, co-fondatrice e direttrice creativa di Eco-Age, e l’acclamato regista Andrew Morgan hanno presentato The Diamonds of Botswana, un altro tassello della serie di cortometraggi Fashionscapes dedicati al tema della sostenibilità. Il film ha seguito Livia in Botswana dove ha avuto esperienza diretta dell’impatto dell’estrazione di diamanti in un Paese che ha una storia incredibile e che ha portato alla luce ... vanityfair

Inprimeit : Livia Firth, docu-film sull’estrazione sostenibile dei diamanti -