LIVE Verona-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: dentro Dybala, fuori Higuain! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Borini prova ad incrociare sul primo palo, para Szczesny. 60′ fuori Higuain e dentro Dybala per la Juventus. 58′ fuori Veloso e dentro Verre per il Verona. 56′ Faraoni mette in mezzo dalla destra per Zaccagni che si scontra con Cuadrado ma non c’è rigore entrambi i giocatori toccano il pallone. 54′ Rischio di Kumbulla che serve indietro per Silvestri che deve spazzare prima dell’arrivo di Ronaldo. 52′ Gunter colpisce con il braccio dopo in tiro di Higuain, si continua perché il braccio è attaccato al corpo. 50′ Juventus con un baricentro molto alto in questo secondo tempo. 48′ Amrabat parte in contropiede centralmente ma poi spreca tutto non trovando Pessina sulla destra. 46′ Inizia il secondo tempo! 21.39 Per i primi 30 minuti furore della squadra di casa che va vicino ... oasport

juventusfc : KICK-OFF | ??| #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Tutti insieme ai nostri ragazzi! LIVE MATCH ?? - SkySport : Verona-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - Daniele_AL_ : SIUUUUUUUUUUUUUUUUUU: ECCOLO QUI, IL TIMBRO DI CRISTIANO! JUVE IN VANTAGGIO #VeronaJuventus #veronajuve ?????????? -