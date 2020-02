LIVE Sport, DIRETTA 8 febbraio: MotoGP, sci alpino, azzurre del rugby e un sabato da non perdere! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 febbraio: orari e programma Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, sabato 8 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Si parte con la MotoGP: seconda giornata di test a Sepang (Malesia) per la classe regina e i piloti dovranno cercare ulteriori risposte dalle loro moto. La Yamaha sembra aver iniziato con il piglio giusto. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono stati subito velocissimi, mentre Maverick Vinales e Valentino Rossi si sono concentrati per lo più sul lavoro di messa a punto in sella alla M1. Il “Dottore” si augura di trovare subito il miglior feeling con la nuova “creatura” giapponese. Avvio un po’ in salita per lo spagnolo, campione del mondo in carica, Marc ... oasport

Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… - zazoomblog : LIVE Sport invernali DIRETTA 8 febbraio: Federica Brignone ci riprova nello sci alpino c’è Vinatzer! Occhio a Feder… - MailSecured : LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Miller al comando, Valentino Rossi positivo, Morbidelli 3° - OA Sport... -