LIVE Sport, DIRETTA 8 febbraio: Brignone sul podio nella discesa di Garmisch, Italia VITTORIOSA in Fed Cup. Quarto Federico Pellegrino (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 febbraio: orari e programma 16.06 SCI DI FONDO – nella sprint in tecnica classica di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo, Federico Pellegrino chiude ai piedi del podio, raccogliendo il quarto posto nella finale vinta dal norvegese Paal Golberg davanti al connazionale Erik Valnes, mentre completa il podio il russo Alexander Bolshunov, terzo oggi e sempre più leader nella graduatoria assoluta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.53 SCI DI FONDO – Si è appena conclusa a Falun la sprint femminile in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: sulle nevi svedesi Greta Laurent si è classificata 23ma nella prova in cui ad imporsi è stata la svedese Linn Svahn, al bis dopo la vittoria in tecnica libera a Dresda, davanti alla russa Natalia ... oasport

