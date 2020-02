LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 7 febbraio. Colpo di scena: Bugo scappa dal palco mentre Morgan canta! LEO GASSMANN TRIONFA nella categoria Giovani. Gabbani e Diodato incantano, Gualazzi travolgente! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.01: Scollatura generosa per Elettra Lamborghini che si prfesenta con un abito stile gitano, color salmone. Non bellissimo ma coerente con il suo stile e il suo pazzo latin 2.00: ELETTRA LAMBORGHINI La ricca ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini fondatore dell’omonima casa automobilistica, nata a Bologna il 17 maggio 1994, è stata recentemente coach a The Voice of Italy. Nel 2017 ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi in Inghilterra al Geordie Shore. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX, partecipando quindi l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Si è ritagliata un suo spazio nella Latino Trap grazie al successo di “Pem pem”, brano con 66 milioni di streaming su Spotify e certificato doppio disco di platino. Discografia Album 2019 – Twerking ... oasport

SIAE_Official : ???? Il 2019 dei concerti di #musica leggera è di @lorenzojova, @IlVeroUltimo, @edsheeran, @vascorossi, @ligabue e di… - fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal - ari_risoleo : **UPDATES LIVE**: Bugo lascia random il palco di Sanremo e casa di Gaetano è diventata il nuovo studio di Barbara D… -