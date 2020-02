LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Miller il più veloce, Marc Marquez 6° , Valentino Rossi 8° (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.55: Valentino Rossi ha fatto rientro ai box, mentre Vinales continua a girare sul passo dell’1’59″9. 05.53: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 43 J. Miller 1:58.641 2 36 J. MIR +0.090 3 21 F. MORBIDELLI +0.190 4 42 A. RINS +0.337 5 44 P. ESPARGARO +0.348 6 93 M. Marquez +0.456 7 12 M. VIÑALES +0.466 8 46 V. ROSSI +0.514 9 41 A. ESPARGARO +0.583 10 9 D. PETRUCCI +0.616 05.50: Ottima la progressione di Vinales che si concede anche dei crono da 1’59″9, mentre Valentino Rossi si attesa sul 2’00” basso. Lo spagnolo sembra già in confidenza con la M1. View this post on Instagram How I missed my M1! <img ... oasport

