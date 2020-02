LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: comanda Mir, Marc Marquez 3° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso arretrato (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.08: Si scuote Maverick Vinales che, dopo aver lavorato molto sul passo gara, si porta in quarta posizione, scavalcando Valentino Rossi: 1’59″107 il crono dell’iberico. 04.06: Come confermato da gpone.com, Quartararo sta lavorando con la Yamaha 2020 ufficiale per la prima volta, mentre Franco Morbidelli ha a disposizione una versione intermedia: teleio Factory, ma evoluzioni di motore diverse. 04.04: 1’59″097 per Marc Marquez e lo spagnolo (terzo) si porta a 0″366 da Mir. 04.02: 1’59″387 per Marquez che non migliora il proprio riferimento in questo giro. 04.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 36 J. MIR 1:58.731 2 44 P. ESPARGARO +0.258 3 93 M. Marquez +0.420 4 46 V. Rossi +0.424 5 9 D. ... oasport

