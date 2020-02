LIVE Italia-Croazia, Fed Cup in DIRETTA: Cocciaretto-Boskovic 1-1, iniziato il primo set (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1. Brava la croata ad annullare la prima palla break del match e a riportarsi in parità. A-40 Boskovic si riporta avanti nel game. 40-40 Annullata. 30-40 primo break point a favore dell’Italia. 30-30 Brava Cocciaretto si riporta in parità. 30-15 L’azzurra prova a rientrare. 30-0 Due punti rapidissimi di Boskovic. 15-0 1-0 Cocciaretto. L’azzurra conquista il primo gioco ai vantaggi. A-40 40-40 Si complica la situazione nel primo game per l’azzurra. 40-30 40-15 Due palle per portare a casa il primo game per Cocciaretto. 30-15 primo punto per la croata Boskovic. 30-0 15-0 Parte bene l’azzurra. INIZIO primo SET. Cocciaretto alla battuta. 12.05 Le tenniste in campo per completare le operazioni di riscaldamento. 12.00 Le giocatrici a breve in campo per l’inizio del match. 11.55 Per l’Italia sarebbe ... oasport

