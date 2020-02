LIVE Italia-Croazia, Fed Cup 2020 in DIRETTA: sfida decisiva, le azzurre si giocano l’accesso ai play-off (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia-Austria match che concederà l’accesso ai play-off di Fed Cup 2020 che si disputeranno nel mese di aprile. Le azzurre hanno ottenuto agevolmente il primo posto nel girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa grazie alle convincenti vittorie contro Austria, Estonia e Grecia. Tathiana Garbin si affiderà, molto probabilmente, a Jasmine Paolini, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto per i due singolari. Sono state loro le protagoniste dei trionfi dei giorni scorsi che hanno condotto in maniera determinante l’Italia alla sfida decisiva contro le croate. Possibile l’utilizzo in doppio per Giulia Gatto-Monticone o Martina Trevisan che hanno trovato poco spazio nei primi tre match della manifestazione. La Croazia è giunta seconda nel girone A alle spalle della ... oasport

