LIVE Italia-Croazia 1-0, Fed Cup 2020: Camila Giorgi-Fett 7-6 (4) 1-1, la croata conquista il controbreak nel 2° set (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Altre due palle break per Camila, che cercherà di riportarsi in vantaggio come precedentemente. 15-30 Giorgi non ci sta e forza ancora da fondo. 15-15 Fett pareggia subito il conto con un bel colpo vincente. 0-15 Primo punto in questo terzo game per Camila. Purtroppo Fett recupera il break di ritardo e pareggia sull’1-1 in questo secondo parziale. La croata andrà al servizio. 15-40 Seconda troppo morbida di Giorgi, aggredita da Fett e due palle del controbreak. 15-30 Attenzione, errore di Giorgi. 15-15 Fett però non molla e recupera immediatamente. 15-0 Bene Giorgi con i colpi di fondo e primo punto! OTTIMO! Giorgi comincia bene il secondo set e guida 1-0 con break. Ora l’azzurra servirà per confermare il vantaggio. 15-40 Subito due palle break in favore di Giorgi in apertura di secondo set! 15-30 Brava Camila in ... oasport

JuventusTV : Domani pomeriggio in diretta dalle ore 14.25 l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile ?? Empoli L… - SIAE_Official : ????La #musica live in Italia apre il 2020 con il trionfo di @gazzelledaje ed il grande successo di @renatozer0, che… - matteosalvinimi : Che miseria umana il signor Toscani che ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola...” Io a… -