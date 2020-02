LIVE Irlanda-Galles, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DEL WEEKEND DEL SEI Nazioni Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2020: a Dublino scendono in campo Irlanda e Galles per uno scontro diretto già molto importante in chiave classifica. Le due squadre hanno, infatti, vinto all’esordio, con l’Irlanda che ha avuto la meglio sulla Scozia, mentre i Gallesi hanno battuto nettamente l’Italia. In campo da un lato ci sarà l’Irlanda, che punta su una squadra esperta e con l’ossatura del forte Leinster e su un nuovo tecnico, Andy Farrell, che già era stato assistente di Joe Schmidt nella precedente gestione e che vuole tornare a far diventare vincente la squadra di casa. Dall’altro c’è il Galles di Wayne Pivac, che ha sostituito il leggendario Warren Gatland e che ha esordito dominando ... oasport

