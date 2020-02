LIVE Irlanda-Galles 5-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Larmour la sblocca dopo 19 minuti (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ CJ Stander mette le mani in ruck e pallone recuperato da un’Irlanda fin qui dominante a Dublino. 21′ Sbaglia la trasformazione Sexton. 19′ META Irlanda!! Dal raggruppamento pallone che esce al largo a Larmour che rompe due placcaggi e schiaccia in meta per il 5-0 18′ Il calcio d’alleggerimento di Biggar è corto e Irlanda che resta nei 22 offensivi. 16′ Maul avanzante dell’Irlanda, ma quando cade il raggruppamento il Galles ottiene l’ovale. 15′ Prima Biggar recupera il pallone in maniera dubbia, ma subito dopo fallo Gallese e chance per l’Irlanda sui 5 metri. 15′ Tanti i palloni portati avanti da Henshaw che mette in difficoltà il Galles. 12′ Questa volta è la difesa irlandese a strappare l’ovale e si salva. 11′ Primo vero possesso per il Galles, ... oasport

infoitsport : LIVE Irlanda-Galles, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo - zazoomblog : LIVE Irlanda-Galles Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo - #Irlanda-Galles #Nazioni… - zazoomnews : LIVE Irlanda-Galles Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo - #Irlanda-Galles #Nazioni… -