LIVE Irlanda-Galles 24-14, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: l’Irlanda vince e resta imbattuta (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Domina per oltre un tempo l’Irlanda, che batte meritatamente un Galles non convincente e resta imbattuta e in corsa sia per il titolo sia per il Grande Slam. Finisce qui! Il Galles centra i pali e chiude la partita 24-14 per l’Irlanda. 80′ META Galles! A tempo scaduto arriva la meta di Tipuric che serve solo a fissare il punteggio sul 24-12. 80′ Cartellino giallo a CJ Stander per un fallo in ruck. 79′ Festeggiano già i tifosi irlandesi, mentre il Galles è palla in mano, ma ormai aspetta solo lo scadere. 76′ Byrne manca la trasformazione e il punteggio non cambia. 75′ META Irlanda! Si chiude il discorso a Dublino. Azione prolungata irlandese, poi ovale che vola velocemente al largo dove c’è Andrew Conway che schiaccia in meta per il 24-7. 72′ Ancora un pallone perso in attacco e si resta ... oasport

