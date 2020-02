LIVE Irlanda-Galles 19-7, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: van der Flier in meta, i padroni di casa allungano (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ meta Irlanda! Il TMO conferma la decisione dell’arbitro e meta di van der Flier con Sexton che trasforma per il 19-7 47′ Poite chiama il TMO per una probabile meta dell’Irlanda dalla maul successiva alla rimessa laterale. 46′ Irlanda a cinque metri dalla linea di meta, l’arbitro dà due vantaggi poi fischia fallo. 45′ Sostituito Henshaw ancora scosso dal colpo precedente, anche Biggar out per concussion. 43′ Ancora CJ Stander a obbligare al tenuto il Galles in ruck e Irlanda di nuovo in attacco. 42′ Colpito duro anche Henshaw, che però resta in campo. 42′ Possesso Gallese, ma in avanti e nulla di fatto. Tornano in campo le formazioni per la ripresa. Pallone che esce fuori campo e primo tempo che si chiude con un’Irlanda dominante, ma avanti solo 12-7. 40′ Due calci ... oasport

ailinon80 : RT @Rugbymeet: Dopo i primi 40 minuti di gioco l'Irlanda è in vantaggio per 12-7 sul Galles?????? #IREvWAL #Ireland #Wales #SixNations #Guinn… - Rugbymeet : Dopo i primi 40 minuti di gioco l'Irlanda è in vantaggio per 12-7 sul Galles?????? #IREvWAL #Ireland #Wales… - infoitsport : LIVE Irlanda-Galles, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo -