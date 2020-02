LIVE Irlanda-Galles 19-7, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: annullata meta a Parkes che avrebbe riaperto il match (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Hadleigh Parkes si infila nella difesa irlandese e schiaccia con potenza oltre la linea, ma il TMO annulla per un avanti molto dubbio. 54′ O’Mahoney quasi ruba l’ovale, ma commette in avanti e Galles resta in attacco. 53′ Galles che dà spettacolo con due vantaggi da sfruttare, ma non concretizza e si torna sul fallo irlandese. 50′ Prova a rientrare in partita il Galles che va in attacco e subisce un placcaggio alto. 47′ meta Irlanda! Il TMO conferma la decisione dell’arbitro e meta di van der Flier con Sexton che trasforma per il 19-7 47′ Poite chiama il TMO per una probabile meta dell’Irlanda dalla maul successiva alla rimessa laterale. 46′ Irlanda a cinque metri dalla linea di meta, l’arbitro dà due vantaggi poi fischia fallo. 45′ Sostituito Henshaw ancora ... oasport

ailinon80 : RT @Rugbymeet: Dopo i primi 40 minuti di gioco l'Irlanda è in vantaggio per 12-7 sul Galles?????? #IREvWAL #Ireland #Wales #SixNations #Guinn… - Rugbymeet : Dopo i primi 40 minuti di gioco l'Irlanda è in vantaggio per 12-7 sul Galles?????? #IREvWAL #Ireland #Wales…