LIVE Francia-Italia rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: azzurre a caccia di un successo per sognare (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: oggi, sabato 8 febbraio alle ore 21.00, a Limoges, il match inizierà alle ore 21.00, e le azzurre andranno alla ricerca della seconda vittoria nel torneo per confermare il successo ottenuto lo scorso anno. Alla vigilia ha presentato così al sito federale il match il capitano della Nazionale, Elisa Giordano, ha parlato così al sito federale: “La partita con la Francia è sempre una delle più impegnative del torneo. La settimana scorsa contro l’Inghilterra hanno fatto una grande prestazione. Cosa che ci aspettavamo. Nonostante questo hanno perso, così come lo scorso anno a Padova nell’ultimo turno del Sei Nazioni: ... oasport

live_dom : Fremm Fincantieri all'Egitto, ecco come strepita la Francia di Macron - blab_live : FRANCIA #Ligue1, #ASSEOM @ASSEofficiel @OM_Officiel #pronostico: l’OM tornerà ai 3 punti? -