LIVE Francia-Italia 31-10 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: Annery firma la meta del bonus transalpino (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Italia molto stanca in questo momento, ci sta mancando la spinta nelle gambe. 45′ Tremouliere trasforma, 31-10. 44′ Cassaforte transalpina che porta alla meta Annery, 29-10 per la Francia. 43′ Vantaggio per la Francia che grazie a Tremouliere si porta nei 22 azzurri. 41′ INIZIATO IL SECONDO TEMPO! 45′ Conversione non semplicissima di Sillari, si va al riposo sul 24-10 per la Francia. 44′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Rubata di Barattin nei nostri 22 e volata fino alla linea di meta avversaria, che gamba per la nostra azzurra che ci riporta sul 8-24. 42 Possesso prolungato della Francia da oltre due minuti. 39′ Ultime fasi del primo tempo, Italia colpita nel miglior momento che non si è più ripresa. 36′ Punizione per la Francia che si porta di nuovo nei 22 metri ... oasport

