LIVE Francia-Italia 24-10 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: le azzurre accorciano con la meta di Barattin! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45′ Conversione non semplicissima di Sillari, si va al riposo sul 24-10 per la Francia. 44′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Rubata di Barattin nei nostri 22 e volata fino alla linea di meta avversaria, che gamba per la nostra azzurra che ci riporta sul 8-24. 42 Possesso prolungato della Francia da oltre due minuti. 39′ Ultime fasi del primo tempo, Italia colpita nel miglior momento che non si è più ripresa. 36′ Punizione per la Francia che si porta di nuovo nei 22 metri azzurri. 33′ Tremouliere non sbaglia la conversione, 24-3. 32′ Contropiede clamoroso di Banet che recupera palla nelle propria zona difensiva e resiste al ritorno delle azzurre, terza meta per la Francia e risultato di 22-3. 31′ Siamo di nuovo nei 22 francesi. 29′ Problemi per Gai che viene sostituita da Duca. 29′ ... oasport

