LIVE Francia-Italia 17-3 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: Sillari regala i primi tre punti alle azzurre! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Sillari calcia bene e regala i primi tre punti all’Italia! 26′ Vantaggio per le azzurre che decidono di andare per i pali. 25′ L’Italia ruba palla nei 22 francesi, momento di massima spinta per le nostre ragazze. 23′ Imbastisce una azione di contrattacco la Francia ma stavolta teniamo bene, rimessa azzurra a centrocampo. 20′ Peccato, palla persa nella trasmissione e occasione sfumata. 19′ Vantaggio azzurro, l’Italia si porta finalmente in zona d’attacco. 18′ Conversione clamorosa di Tremouliere da posizione defilata, 17-0 pesante per la Francia. 16′ Azione di sfondamento della Francia che realizza la seconda meta di serata sull’out di destra con Banet, 15-0 per le transalpine. 15′ Tenuto di Gai, Tremouliere con un altro calcio magnifico riporta la ... oasport

