LIVE Francia-Italia 0-0 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: iniziata la partita! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA partita! 20:58 Risuonano gli Inni nazionali, a brevissimo si comincia. 20:55 Vincere stasera significherebbe anche mettere enorme pressione su Inghilterra e Irlanda, impegnate domani rispettivamente contro Scozia e Galles. 20:50 All’esordio l’Italia ha battuto il Galles per 19-15 mostrando grande dinamismo. Da registrare però la gestione negli ultimi metri di campo, sia in fase difensiva che soprattutto offensiva. 20:45 La Francia parte favorita ma nell’ultima sfida tra le due squadre, allo scorso Sei Nazioni, le azzurre hanno rifilato un sonoro 31-12 alle transalpine conquistando il secondo posto in classifica. 20:40 Tanta attesa per questo match, che ci dirà tantissimo sulle ambizioni delle nostre ragazze nel torneo. Di fronte ci sarà una Nazionale fortissima che all’esordio ha disputato un’ottima ... oasport

