LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 95-92, Serie A basket in DIRETTA: la Effe ha la meglio sui romani che perdono così l’ottava in fila (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.16 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento al prossimo LIVE! 22:12 La Fortitudo rischia il suicidio sportivo nel finale, con Roma capace di infilare triple in Serie sino al clamoroso -2. La squadra di Martino riesce però a conquistare un successo costruito in un terzo quarto da 28-16 e spinta dalle prestazioni del proprio backcourt: 26 punti per Aradori (5/7 da tre) e 22 per Robertson. A Roma non bastano i carreer-high in Serie A di Alibegovic e Baldasso, che chiudono rispettivamente a quota 24 e 17. Con questa sconfitta sale ad otto il numero di partite senza referto rosa per i Romani, che domani rischiano di venire raggiunti da Trieste e Pistoia. 95-92 Aradori segna il primo, sbaglia il secondo ma non c’è più tempo!! FINISCE QUI!! 1 secondo sul cronometro. Arbitri ora al ... oasport

