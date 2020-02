LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 29-30, Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti operano il sorpasso (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-41 Alibegovic dal mezzo angolo sigla il pareggio. Robertson sbaglia in penetrazione e termine così la prima metà di gioco. 41-39 1/2 in lunetta per Sims. 40-39 White attacca Leunen, segna subendo il fallo e realizza il libero aggiuntivo. 40-36 Altra tripla per Leunen. 37-36 Alibegovic segna in maniera rocambolesca sulll’alzata di Dyson. 37-34 Leunen spara la tripla sull’assist di Mancinelli. 34-34 Buford pareggia col tiro da due. 34-32 Consegnato di Sims per Aradori che dalla media segna indisturbato. Timeout Bucchi, parziale bolognese di 5-0. 32-32 Robertson esce alla grande dai blocchi e infila la bomba del pareggio. Bonus raggiunto da Roma, a 3′ dal termine della prima metà di gioco. 29-32 Ancora Alibegovic che finta la tripla e parte in pentrazione chiudendo al ferro. 29-30 Libero a segno. 29-29 Alibegovic corregge ... oasport

