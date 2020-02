L’Everton di Ancelotti vince ancora (3-1 al Crystal Palace) e sale al sesto posto (Di sabato 8 febbraio 2020) vince ancora l’Everton di Carlo Ancelotti che supera in casa 3-1 il Crystal Palace d Roy Hodgson. Partita molto combattuta, ben giocata dalla squadra ospite che è alla sua terza sconfitta consecutiva pur avendo in squadra ottimi giocatori come Ayew, Benteke, Zaha. L’Everton è alla seconda vittoria di fila e sale – con una partita in più – al sesto posto in classifica. I Toffees sembrano definitivamente usciti dalla zona retrocessione e addirittura raggiungono la zona Europa League. Per Ancelotti è la quinta vittoria in otto partite; da quando c’è lui in panchina, soltanto il Liverpool ha totalizzato più punti dell’Everton. I Toffees vanno in vantaggio al 18esimo con un bel tiro al volo di Bernard su cross di Walcott. Purtroppo ancora una volta la sfortuna perseguita Walcott che esce per infortunio. Nella ripresa, ci pensa Il portiere Pickford a ... ilnapolista

sportface2016 : #PremierLeague Altra vittoria per l'#Everton di #Ancelotti - napolista : L’Everton di Ancelotti vince ancora (3-1 al Crystal Palace) e sale al sesto posto Quinta vittoria in otto partite… - VincenzoLombar1 : @SpudFNVPN 1-3 l’Everton con Ancelotti si è rilanciato, forse, semplicemente non erano affini Mister ed ambiente.. -