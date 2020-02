Levante irriconoscibile: la cantante in queste [FOTO] senza trucco è… (Di sabato 8 febbraio 2020) Claudia Lagona, in arte Levante, è una delle rivelazioni di questo Sanremo 2020. La cantautrice siciliana ha stupito tutti con la sua “Tikibombom“. Oggi la vediamo in una veste molto naturale, senza trucco; quasi non sembra lei. Levante con e senza trucco L’esperienza sanremese sta volgendo al termine, e Levante è riuscita a farsi conoscere da un nuovo pubblico, quello televisivo, quello di Sanremo. Oggi al vediamo in una FOTO a confronto con e senza trucco: L'articolo Levante irriconoscibile: la cantante in queste FOTO senza trucco è… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

Levante irriconoscibile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Levante irriconoscibile