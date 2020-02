LEUCEMIA MIELOIDE/ La malattia che Alfonso Signorini ha sconfitto (Di sabato 8 febbraio 2020) Alfonso Signorini ha avuto la LEUCEMIA MIELOIDE: lo ha rivelato poco tempo fa in un'intervista. La scoperta dopo la puntata di un programma ilsussidiario

HighResearchCRO : RT @tiSOStengo_it: San Raffaele, al via sperimentazione clinica per leucemia mieloide acuta e mieloma multiplo - alessandrapagl8 : RT @TerapieAvanzate: #CARt: partito al @SanRaffaeleMI il primo studio clinico per #Leucemia mieloide acuta e #Mieloma multiplo. Il primo p… - AismeOnlus : RT @TerapieAvanzate: #CARt: partito al @SanRaffaeleMI il primo studio clinico per #Leucemia mieloide acuta e #Mieloma multiplo. Il primo p… -