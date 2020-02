Lettieri (in campo per Fratelli d’Italia) fa infuriare Forza Italia e De Luca (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Pasquale Napolitano Gianni Lettieri ha compiuto un miracolo: far infuriare (contemporaneamente) Forza Italia e Vincenzo De Luca. L’imprenditore, già candidato sindaco per bene due volte (doppia sconfitta) per il centrodestra a Napoli, scende in campo per le regionali. Ma non appoggerà né il governatore uscente della Campania De Luca, con cui ha un rapporto solido da tempo, né Armando Cesaro, sponsor della ricandidatura di Lettieri alle comunali scorse. Lettieri darà una mano a Fratelli d’Italia. E’ Geppy Lettieri, figlio dell’imprenditore, che negli ultimi giorni pare sia impegnato a preparare la campagna elettorale di Marco Nonno, consigliere comunale meloniano, in campo per un seggio in Consiglio regionale con la lista di Fratelli d’Italia. L'articolo Lettieri (in campo per Fratelli d’Italia) fa infuriare Forza Italia e De Luca proviene da ... anteprima24

Lettieri campo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lettieri campo