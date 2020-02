Lettera aperta dell’ex capo di Stato maggiore, Luigi Binelli Mantelli al ministro Guerini: “Caccia F-35/Stovl? Spreco di denaro pubblico” (Di sabato 8 febbraio 2020) L’ex capo di Stato maggiore della Difesa, e prima ancora della Marina militare, Luigi Binelli Mantelli, è intervenuto sul caso degli aerei F35 con una Lettera aperta al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Ecco il testo integrale: Signor ministro, assisto con sconcerto alla interminabile diatriba tra Marina e Aeronautica in merito al piano di ripartizione del velivolo F35 versione Stovl, una questione che parrebbe semplice e di scarso rilievo e che invece è fonte di malumore e diffidenza tra due Forze Armate di assoluto prestigio. Evidentemente la posta in gioco non è il raggiungimento prima o dopo della Capacità Operativa Iniziale (Ioc) per quel sistema d’arma. Piuttosto vengono alla luce profonde differenze concettuali, diffidenza e rivalità mai sopite dal momento della promulgazione della legge per l’Aviazione di Marina a fine anni 80. Una “querelle” che non avrà mai fine se non ... tpi

RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Lettera aperta Roberta Lombardi (M5s) a Nicola Zingaretti: seguiteci o cade governo. - Piergue_EU : RT @Piu_Europa: ????LETTERA APERTA A #VOLTITALIA: LAVORIAMO INSIEME, MAI PIÙ DIVISI???? @VoltItalia: condividiamo temi e obiettivi che possono… - NicoDiFlorio1 : RT @Piu_Europa: ????LETTERA APERTA A #VOLTITALIA: LAVORIAMO INSIEME, MAI PIÙ DIVISI???? @VoltItalia: condividiamo temi e obiettivi che possono… -