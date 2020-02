Lebron James replica la celebre schiacciata di Kobe Bryant, 19 anni dopo | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Lebron James replica la schiacciata di Kobe Bryant, 19 anni dopo VIDEO Lebron James e Kobe Bryant: amici, fratelli, uno l’erede dell’altro, entrambi simboli dell’NBA con la maglia giallo-viola dei Los Angeles Lakers. Due settimane fa l’improvvisa morte di Kobe in un incidente in elicottero, che ha sconvolto il mondo intero. Compreso Lebron, il fuoriclasse che si è reso protagonista di un commosso messaggio d’addio. Ma poi, come si dice, lo show va avanti. I Los Angeles Lakers continuano a giocare il loro campionato e James a stupire con le sue giocate sopraffine. Compresa una schiacciata incredibile, allo Staples Center di Los Angeles, contro Houston. Che agli appassionati di basket ha ricordato proprio un altro grande canestro che, 19 anni fa, Kobe Bryant metteva a segno contro Sacramento nello stesso stadio. Così, a fine gara, i Los ... tpi

