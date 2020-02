Le pagelle di Verona – Juventus 2-1: CR7 da ’10’ ma non basta, Amrabat e Kumbulla al top (Di sabato 8 febbraio 2020) Le pagelle di Verona - Juventus: Amrabat e Kumbulla tra i migliori, Pjanic invece finisce tra i flop del match del Bentegodi. Cristiano Ronaldo segna per la decima volta consecutiva in Serie A, ma non basta. Sugli scudi soprattutto il centrale albanese che ha trascinato l'Hellas al successo per 2-1 conquistando il rigore (trasformato poi da Pazzini) che ha permesso agli scaligeri di rimontare i bianconeri, frenare la propria corsa in vetta alla classifica e portarsi momentaneamente in zona Europa League. Tra i peggiori del match invece lo juventino Pjanic autore di una gara sottotono e dell'errore che ha favorito la rete del momentaneo pareggio siglato da Borini. fanpage

CalcioWeb : +++ #VERONAJUVENTUS 2-1, LE #PAGELLE ?? #BORINI E #PAZZINI FANNO CADERE LA VECCHIA SIGNORA +++ ?? - - sportli26181512 : #Juventus #SerieA Le pagelle di Verona – Juventus 2-1: CR7 da ’10’ ma non basta, Amrabat e Kumbulla al top: Le page… - zazoomnews : PAGELLE Verona Juventus: TOP e FLOP del match dopo il primo tempo VOTI - #PAGELLE #Verona #Juventus: #match -