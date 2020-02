Le pagelle della quarta (movimentata) serata di Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) (Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images) Dopo le cover (con i nostri voti), arrivano i primi risultati: Leo Gassman vince il premio delle nuove proposte per un soffio sulla giovanissima Tecla. Gli Eugenio In Via Di Gioia vincono il premio della critica Mia Martini. Ennesima serata lunghissima, monopolizzata dall’uscita di Bugo dal palco dopo le modifiche al testo fatte da Morgan per insultare lo stesso compagno di duetto. Ma mettiamola da parte per un attimo e via con le penultime pagelle del 2020. Achille Lauro – Me ne Frego (Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) Voto 6 Wired Ormai la curiosità è scoprire e capire da che cosa si veste. Tired Se state attenti-attenti sopra a Me ne FFrego potete cantare Rolls-Royce. Alberto Urso – Il sole ad est (Foto: Daniele Venturelli/Getty Images ) Voto 5 Wired Noi vedremmo bene lui come quarto membro de Il ... wired

