Lavoro, Italia verso il “buco nero”: “In dieci anni perderà un lavoratore su tre nella fascia di età che dovrebbe trainare la crescita” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il calo degli occupati registrato dall’Istat a dicembre potrebbe non fare testo: le fluttuazioni dei dati mensili sono la norma e le stime sono soggette a errori. Quello che davvero preoccupa chi studia le prospettive del mercato del Lavoro Italiano è un problema cruciale che tende a rimanere sottotraccia. La demografia. Che nei prossimi dieci anni impoverirà inesorabilmente la fascia centrale di popolazione, quella tra i 40 e i 44 anni, all’apice della vita attiva e della produttività. Quella che dovrebbe sostenere e trainare la crescita del Paese. Nello scenario peggiore, l’Italia potrebbe ritrovarsi con un milione di occupati in meno in quella classe di età: un crollo del 30%, senza precedenti, che metterebbe a dura prova non solo il mantenimento degli attuali livelli di benessere ma anche la sostenibilità del sistema di welfare. A scoprire quello che definiscono il ... ilfattoquotidiano

acmilan : Prepping for Saturday's Coppa Italia quarter-finals ???? Vismara: al lavoro verso i Quarti di #CoppaItaliaFemminile… - FMCastaldo : Se #Renzi mettesse un quarto delle energie che spende per la sovraesposizione mediatica in propositività e lavoro,… - infocamere : '#Cassettodigitale : come avere tutta l'impresa a portata di click' via @Adnkronos ?? -