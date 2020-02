Lasciato dalla fidanzata litiga coi genitori, distrugge casa e uccide il cane a badilate. Arrestato (Di sabato 8 febbraio 2020) Un uomo di 35 anni di canelli, in provincia di Torino, ha letteralmente distrutto diversi suppellettili di casa, pii ha litigato con i genitori mettendoli in fuga per il timore di altre violenze e per finire se l'è presa con il cane di famiglia, uccidendolo a badilate. Sono dovuti intervenire i carabinieri che l'hanno arrestato. fanpage

