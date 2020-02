L'allarme di Visco: "Sul Pil gravano rilevanti rischi al ribasso" (Di sabato 8 febbraio 2020) Sulle stime del Pil italiano “gravano rilevanti rischi al ribasso”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco all’Assiom Forex rilevando come le proiezioni dell’istituto “prefigurano una crescita ancora molto contenuta” quest’anno ma sono state realizzate prima del dato preliminare Istat del Pil del quarto trimestre che ha visto un calo dello 0,3%. Visco ha quindi citato le “tensioni geopolitiche”, la Brexit e “le possibili ricadute della diffusione del nuovo coronavirus”.“Stiamo valutando l’impatto del Coronavirus sull’economia italiana, è difficile stimare gli effetti”, ma considerando il precedente della Sars, “potrebbe “essere temporaneo e contenuto” a “pochi decimi di Pil”, ha proseguito Visco all’Assiom-Forex che avvisa come ... huffingtonpost

