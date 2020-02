La scritta sul petto di Piero Pelù durante la finale di Sanremo dedicata alle donne: “Vali di più” (Di domenica 9 febbraio 2020) Prosegue la protesta di Piero Pelù contro la violenza sulle donne dal palco di Sanremo. Dopo essersi esibito con "Gigante" durante la finale del Festival, il rocker ha mostrato ha mostrato un’altra scritta stampata sul petto, la seconda dall’inizio della kermesse. Quella di questa sera recitava “Tu sei molto di più”. fanpage

Agnes_Ppr : @FOltolina Adesso voglio sapere tutto di lui, si come è nato con la faccia scritta come la smemo ed è arrivato a li… - Dansai75 : @BiancaBerry88 Vulcanico! Che trascinatore! ?? Non sono riuscito a leggere bene la scritta che aveva sul petto. L'ho… -