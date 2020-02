La manifestazione di piazza su vitalizi convocata da M5s (Di sabato 8 febbraio 2020) È presto per dare delle cifre, ma i primi numeri sulle adesioni in vista della manifestazione sui vitalizi del 15 febbraio che arrivano dai territori sono all'insegna dell'ottimismo. È quanto viene riferito in ambienti M5s. Non è ancora il tempo di fare previsioni sui numeri, ma viene registrata voglia di partecipazione e di piazza, che viene immaginata come "calda" ma al contempo pacifica, dove i toni saranno decisi ma civili, dove i protagonisti saranno i partecipanti, gli attivisti, viene sottolineato ancora. Dopo la battaglia in Senato si scende in piazza per dire "no" al tentativo di reintrodurre quello che per il Movimento 5 Stelle è un privilegio inaccettabile. Parallelamente a questa manifestazione dal sapore identitario, prosegue il lavoro nella compagine di governo, viene fatto notare. Dopo la soddisfazione per l'accordo trovato venerdì sera sulla prescrizione, i segnali ... agi

davidallegranti : 'No ad allungare la vita a un Parlamento in stato puramente vegetativo', dice Zingaretti. 'Vedrete, vorranno canc… - La7tv : #omnibus L'appello di @luigidimaio a partecipare alla #manifestazione del 15 febbraio: 'Sapevamo che il sistema vol… - Mov5Stelle : La Casta non solo tenta di difendere un assurdo privilegio ma prova anche ad affossare una libera manifestazione de… -