La disinformazione e le foto dei musulmani che pregano per strada per parlare di invasione (Di sabato 8 febbraio 2020) Il 6 febbraio 2020 l’utente @AdryWebber pubblica un tweet dove mostra la foto di un gruppo di musulmani intento a pregare per strada in quella che dovrebbe essere il quartiere di Torpignattara a Roma: L’utente @AdryWebber pone solo una domanda citando la fantomatica «invasione» degli stranieri in Italia attraverso l’immigrazione, ma non riportando una data e il contesto della foto non fornisce agli utenti un’adeguata informazione al fine di commentare l’accaduto correttamente. L’origine della foto Ecco la foto pubblicata dall’utente: Notiamo che è presente più volte un watermark, la firma dell’autore della foto: Stefano Montesi. Ecco, infatti, la foto pubblicata nel suo sito con la descrizione: Roma 29 Marzo 2013. La comunità musulmana bengalese , del Quartiere Torpignattara, dedica una preghiera per il nuovo Papa ... open.online

