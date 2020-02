La classifica della quarta serata di Sanremo 2020: il voto della sala stampa (Di sabato 8 febbraio 2020) La sala stampa vota nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Sono i giornalisti accreditati al Festival di Sanremo a votare i 24 Campioni in gara nella kermesse canora. Dopo il voto della giuria demoscopica nelle prime due serate del Festival e dell’orchestra, la quarta serata il voto spetta alla giuria della sala stampa. TUTTO SU Sanremo 2020: CANZONI, CANTANTI E OSPITI IL PROGRAMMA DI Sanremo 2020, serata PER serata La giuria di giornalisti premia Diodato, primo in classifica con Fai Rumore. Al secondo posto c’è Francesco Gabbani con Viceversa e al terzo posto della classifica della sala stampa – che tiene esclusivamente conto del voto dei giornalisti – c’è Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Ultimo posto in classifica per Alberto Urso, penultimo l’ex Amici di Maria De Filippi, Riki. Alla posizione numero 21 ... optimaitalia

