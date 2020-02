La Casa discografica di Bugo | “Morgan è solo lo special guest” VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) La Casa discografica di Bugo parla. Amadeus aveva già esordito durante la gara chiarendo la decisione a tutti gli spettatori A norma di regolamento, si tratta di defezione. Quindi Bugo e Morgan sono squalificati dalla gara di Sanremo. Il conduttore, in panne dopo la vicenda viene messo al corrente dello screzio in maniera sommaria. Alla … L'articolo La Casa discografica di Bugo “Morgan è solo lo special guest” VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

