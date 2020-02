Juventus, Sarri: «Sapevamo che era difficile, grandi meriti al Verona» (Di domenica 9 febbraio 2020) Juventus, Maurizio Sarri commenta la sconfitta contro il Verona: ecco le parole del tecnico bianconero dopo la gara Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Verona. LA GARA – «In questo momento abbiamo differenza di rendimento tra prestazioni in casa e in trasferta, ne abbiamo discusso in settimana. Sapevamo che era difficile, Sapevamo che la fase iniziale sarebbe stata difficile e abbiamo fatto discretamente bene. Non si possono lasciare punti, però per delle leggerezze». Verona – «I meriti del Verona sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore, Sapevamo che questo sarebbe avvenuto soprattutto nella prima fase di partita, poi la gara ci ha concesso le opportunità ma abbiamo sprecato tutto per delle leggerezze». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ? La conferenza di Maurizio Sarri inizia alle 13:15 CET ?? ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Pochi minuti alla conferenza stampa di Mister #Sarri! ?? LIVE su @juventustv ?? -