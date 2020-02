Juventus, Paratici: «Dybala? Nei prossimi mesi parleremo del rinnovo» (Di sabato 8 febbraio 2020) Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato in occasione della sfida contro l’Hellas Verona: le parole sulle scelte di Sarri e su Dybala Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’avvio di Hellas Verona-Juventus, ha rilasciato un commento sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e sul futuro di Paulo Dybala. «La Juve di Sarri è ben delineata, ha fatto grandi partite e altre meno buone, mafisiologicamente è difficile ripetere gli stessi standard. Non guardiamo alle partite che abbiamo, pensiamo ad una gara alla volta. Futuro di Dybala? E’ un giocatore fondamentale, è il numero 10 della Juve. Sappiamo il valore che ha, nei prossimi mesi parleremo con lui, abbiamo abbozzato qualche parola prima di gennaio. La Juve ha abbondanza in tutti i reparti, il mister sta gestendo benissimo la rosa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

