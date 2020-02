Juventus, Douglas Costa: «Verona sempre aggressivo in casa» (Di sabato 8 febbraio 2020) Douglas Costa, attaccante brasiliano in forza alla Juventus, ha presentato la gara in trasferta contro l’Hellas Verona di questa sera Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Douglas Costa ha sottolineato l’importanza della sfida fra bianconeri ed Hellas Verona. Ecco le parole del brasiliano a pochi minuti dal fischio d’inizio al Bentegodi. «E’ una gara difficile, però siamo pronti e ci siamo allenati bene questa settimana. Dobbiamo fare il meglio ed entrare in campo il più convinti possibili. Se mi aspetto un Verona aggressivo? Qua è sempre così, è sempre stata una gara decisiva e difficile». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

