Juve, Cristiano Ronaldo dal Festival al Bentegodi: CR7 insegue il record (Di sabato 8 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo, ospite al Festival di Sanremo, è pronto a scendere in campo al Bentegodi per inseguire un altro record della sua carriera Da un tempio all’altro, dall’Ariston all’Arena. Anzi, al Bentegodi. Cristiano Ronaldo torna in campo con la Juventus dopo la sua presenza sul palco del Festival: prima il riposo in hotel, poi il ritorno a Torino per poter preparare al meglio la sfida contro il Verona. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha sottolineato la voglia del portoghese di caricarsi la sua Juve sulle spalle, per poter fare risultato anche a Verona. Il gol mancato all’esordio al Bentegodi è una “macchiolina” che il giocatore lusitano vuole cancellare immediatamente. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

