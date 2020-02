Judo, Odette Giuffrida seconda al Grand Slam Parigi 2020! Sconfitta in finale da Krasniqi, out agli ottavi un buon Basile (Di sabato 8 febbraio 2020) La prima giornata del Grand Slam di Parigi 2020, secondo appuntamento stagionale del World Tour di Judo, è andata in archivio con un’Italia Grande protagonista che è subito stata in grado di salire sul podio con Odette Giuffrida. La 25enne nativa di Roma, argento olimpico a Rio 2016, ha fatto un bellissimo percorso nel tabellone Parigino dei -52 kg riuscendo a migliorare il terzo posto conquistato nella scorsa edizione e confermandosi una delle atlete di punta a livello globale della sua categoria. Giuffrida, condizionata da un problema alla spalla, ha cominciato il suo cammino avendo la meglio per hansoku-make sull’uzbeka Diyora Keldiyorova (già battuta ai quarti nel Masters 2019) dopo oltre tre minuti di Golden Score per poi regolare la coreana Park Da Sol con un waza-ari. Ai quarti di finale Odette si è imposta sull’emergente brasiliana Larissa Pimenta (Sconfitta ... oasport

JudoTalk : RT @milone23: @shigurekiku @JudoTalk Odette è l'espressione di un judo tecnico ... Come piace a me ... Un judo antico... ma che scorre nell… - milone23 : @shigurekiku @JudoTalk Odette è l'espressione di un judo tecnico ... Come piace a me ... Un judo antico... ma che s… -