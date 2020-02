Ivrea, auto investe pedoni sulle strisce: una donna morta e una ferita (Di sabato 8 febbraio 2020) Due donne sono state investite nella serata di sabato 8 febbraio mentre erano sulle strisce pedonali di via Jervis, a Ivrea. Stavano attraversando la strada quando sono state travolte da una Fiat Croma che procedeva verso il centro città. Una delle due donne investite è morta, l'altra è in gravi condizioni e ricoverata in codice rosso. In ospedale anche la conducente dell’auto Trasportata in ospedale in codice verde anche la conducente dell’auto e una persona che si è sentita male mentre prestava soccorso alle donne investite. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia del commissariato di Ivrea. tg24.sky

