Irene Grandi rivela: “Tre cose che ho sempre in borsa” (Di sabato 8 febbraio 2020) Irene Grandi è una delle protagoniste indiscusse di questo Festival di Sanremo 2020: ma cosa sapete di lei? Ecco alcune curiosità sulla cantante. Irene Grandi e i 3 oggetti che porta sempre in borsa Tra le dive che la fanno da protagonista al Festival di Sanremo 2020, spicca di certo Irene Grandi con la sua canzone Finalmente io. L’artista, ammirata per i look sfoggiati, ma anche per il brano che dimostra la sua maturazione in campo musicale, ha deciso di svelare qualcosa di sé in una serie di interviste. Ai microfoni di Guglielmo Scilla, inviato d’eccezione di Vanity Fair, la cantante ha ammesso che il suo animale preferito è il gatto. Mentre alla domanda “Quali sono tre oggetti che porti sempre in borsa?” ha risposto: Sigaretta elettronica, cellulare e cioccolata. Abbandonato il look della “ragazza di sempre” Nel corso di un’altra recente ... velvetgossip

