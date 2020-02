Irene Capuano, nuovo amore dopo Luigi: “Per ora voglio tenere per me il suo nome” (Di sabato 8 febbraio 2020) Irene Capuano dopo la rottura con Luigi Mastroianni ha ritrovato l’amore, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice Torna ad attirare l’attenzione del gossip Irene Capuano, divenuta nota per aver partecipato ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne l’ex corteggiatrice era riuscita a fare breccia nel cuore di Luigi Mastroianni, dopo essere usciti insieme dalla trasmissione sembravano più innamorati e felici che mai. Sui social si mostravano sempre più complici, con il passare del tempo però le cose tra loro sono cambiate. dopo la rottura ai fan avevano spiegato che la loro storia d’amore era giunta al capolinea per una incompatibilità caratteriale impossibile da colmare, nonostante fossero innamorati hanno preferito mettere un punto definitivo alla loro relazione. Ad ... nonsolo.tv

zazoomblog : Uomini e Donne: Irene Capuano ha ritrovato l’amore dopo Luigi Mastroianni - #Uomini #Donne: #Irene #Capuano - KontroKulturaa : Uomini e Donne: Irene Capuano ha ritrovato l'amore dopo Luigi Mastroianni - - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #IreneCapuano svela in che rapporti è rimasta con #LuigiMastroianni e a proposito della sua situaz… -