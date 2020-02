INVERNO CALDISSIMO in Europa: conseguenze in Italia (Di sabato 8 febbraio 2020) Finora l'INVERNO 2019-2020 ha presentato un meteo estremamente mite non solo in Italia, ma anche in Europa. Ovviamente, dobbiamo pensare che per "mite" si intende IN RIFERIMENTO alle anomalie del loco. A titolo di esempio: secondo i Centri Meteo dei rispettivi paesi, gennaio 2020 è stato il più caldo di sempre per Helsinki (Finlandia) e Mosca (Russia), ma non dobbiamo pensare che là si girasse in maglietta. Possiamo dire che in quei luoghi è stato MOLTO MENO RIGIDO rispetto alle medie dei loro rigidissimi inverni.Solo gli ultimi periodi sono rientrati in media, ma le anomalie di gennaio sono spaventose. Questo è un bene? No, anche se apparentemente sembrerebbe il contrario, visto che si risparmia sul riscaldamento e sugli antigelo. In realtà, non è un bene, poiché avere fasi meteo troppo miti in INVERNO altera i delicati equilibri della natura, così come è successo in ... meteogiornale

