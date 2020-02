Inter Pirelli, divorzio nel 2021: contatti per un nuovo sponsor (Di sabato 8 febbraio 2020) È sempre più probabile il divorzio il prossimo anno tra Inter e Pirelli: i nerazzurri sono in contatto per un nuovo sponsor di maglia Il Corriere dello Sport è sicuro. Nel 2021 avverrà il divorzio tra Inter e Pirelli. Da quando ha acquistato il club, Suning ha investito più di 700 milioni di euro, oltre a lanciare con successo sul mercato un bond da 300 milioni per avere liquidità e poter gestire il club. Il prossimo colpo della famiglia Zhang sarà un nuovo sponsor che comparirà sulle maglie dei giocatori al posto di Pirelli. Il marchio italiano leader nella produzione di pneumatici resterà in qualche modo al fianco del club, è in una fase calda la trattativa per la ricerca di una nuova partnership commerciale. Il gruppo Evergrande ha già avuto più di un contatto con la famiglia Zhang, con la quale è in affari in Cina, ma ci sono stati sondaggi pure con altri brand cinesi e ... calcionews24

AndryDipi92 : Cds - #Inter, nel 2021 divorzio con #Pirelli: contatti per un nuovo sponsor di maglia. Bravissimi! Ora sfanculiamo anche #Nike, grazie! - lazarismo : RT @fcin1908it: Inter, Suning ha fame di vittorie: nel 2021 addio a Pirelli, in arrivo un nuovo main sponsor - - internewsit : Pirelli addio, l'Inter avrà un nuovo sponsor dal 2021 - CdS - -